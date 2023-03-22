На місці трагедії працювали понад 100 рятувальників.

Кількість жертв російських ударів дронами у місті Ржищів Київської області зросла до 8 осіб.

Станом на 18:00 середи, 22 березня, повідомлялося, що під завалами, ймовірно, знаходилися 4 особи, йдеться на сторінці Головного управління ДСНС України у Київській області. "...загинуло 8 осіб, постраждало 7 осіб та врятовано 1 особу. На місці події залучено 116 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки...", - зазначили рятувальники.

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Удар Росії по Київській області дронами - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у Ржищеві внаслідок ворожої атаки безпілотниками-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" у ніч на 22 березня зазнали руйнувань два гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею.

Спочатку повідомлялося про 3 загиблих та 7 поранених. Пізніше у поліції поділилися, що загинули 7 осіб, а 9 - травмовані.

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