Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємства та житлові будинки.

На Дніпропетровщині вночі російські загарбники вкотре обстрілялиНікопольський район.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. "Російська армія продовжує воювати з мирними громадянами. Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків", - повідомив він.

Лисак також наголосив, що окупанти цілили по території Покровської громади, є приліт по енергетичному об'єкту. Він зазнав сильного руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Три населенi пункти району частково знеструмленi. Працюють енергетики.

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Лисак також розповів, що з важкої артилерії ворог двічі обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля, три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач.

Голова ОВА наголосив, що всі наслідки ворожих атак оперативно усуваються.

Ситуація на Дніпропетровщині

Окупанти систематично обстрілюють територію Дніпропетровської області. Він дій окупантів часто потерпає саме Нікопольський район. Так, вчора внаслідок масованої ракетної атаки у чотирьох районах Дніпропетровської області зафіксовані влучання, є загиблий і поранені. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Прильоти - у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

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