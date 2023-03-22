Постраждали 34 особи, з них 29 госпіталізовані, одна людина померла в лікарні.

Вдень 22 березня російські загарбники завдали удару по Запоріжжю з РСЗВ, є влучання російської ракети у житловий квартал. До вечора рятувальну операцію на місці ворожої атаки завершили, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Запоріжжя: рятувальна операція завершена. Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів шестеро людей і ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках. Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них троє – діти. На жаль, одна людина померла в лікарні", - зазначив він.

Міністр подякував рятувальникам, працівникам комунальних служб та волонтерам, які розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків.

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"Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення. Україна притягне до відповідальності кожного причетного", - наголосив глава МВС.

Удар по Запоріжжю 22 березня - що варто знати

Російські терористи вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загалом вони випустили шість ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

Спочатку повідомлялося про 25 поранених та одну загиблу людину. Потім стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівках у Запоріжжі зросла до 34, з яких 27 госпіталізованих (з них троє дітей). Це 32 людини з будінків 2А та 2Б по вулиці Запорізькій, 2 людини з будинку по вулиці Крива бухта, як повідомляли в ЗСУ. Крім цього, як інформували в ДСНС, шість осіб та одного мопса вдалося врятувати.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат припустив, що ударів по Запоріжжю було завдано з реактивних систем залпового вогню, можливо "Торнадо-С".

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