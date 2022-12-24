Медичні заклади на ТОТ перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених російських військовослужбовців.

Окупанти тримають своїх легкопоранених військових у медзакладах за металевими ґратами для недопущення дезертирства.

Як написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

"Значна кількість з них помирає, так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів. Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати", - йдеться у повідомленні.

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Маляр зазначає, що у зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.

"Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат", - підкреслила Маляр.

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