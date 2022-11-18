Російські окупанти в Мелітополі та Мелітопольському районі заселяються у забрані в місцевих жителів будинки, дитячі садочки і школи.
Зараз Мелітопольський район - це така військова база, яку окупанти захопили і там намагаються розташуватися, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.
"Рашисти, які бігли з Херсона, сьогодні намагаються окопуватися навколо Мелітополя та Мелітопольського району. Сьогодні вони просто заселяються у села, відбирають будинки, відбирають квартири, заїжджають кадирівці", - сказав Федоров.
Також, за його словами, вони будують лінії оборони.
"Одну з ліній оборони, яка пролягає вздовж міста Мелітополя з боку Херсона до Запоріжжя, вони називають "лінією вагнерівців", "лінією Пригожина", на яку використовують будівельні матеріали з розібраних меліоративних каналів та наших розграбованих підприємств, заводів", - зазначив міський голова.
Крім того, за його інформацією, російські окупанти заселяються в дитячі садочки, школи і чинять терор.
"Їхні мобіки схожі на бомжів, вони бунтують, п’ють цілими днями і тим самим несуть загрозу для наших мешканців. Що стосується лікарень, то вони обманним шляхом навіть збирають кров наших мешканців. Вчора з лікарні почали масово виписувати цивільних, перестали пускати туди родичів і масово намагаються виписати всіх", - розповів Федоров.
За його словами, це робиться для того, щоб заселяти уже в останню лікарню тимчасово окупованої Запорізької області максимум своїх поранених військових.
Що відбуваєтьсяу Мелітополі
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Мелітопольському районі Запорізької області загарбники змушують місцевих жителів рити окопи.
Раніше мер повідомляв, що в місцеву лікарню привезли більше десяти російських загарбників з травмами різного ступеня тяжкості.
Днями російський Telegram-канал повідомив, що в окупованому місті група мобілізованих росіян влаштувала перестрілку.
Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що зараз російські війська готуються обороняти окуповану частину Запорізької області. Він пояснив, що цей напрямок є ключем до звільнення півдня.