Російські загарбники виписують цивільних з лікарень, щоб завозити туди своїх поранених.

Російські окупанти в Мелітополі та Мелітопольському районі заселяються у забрані в місцевих жителів будинки, дитячі садочки і школи.

Зараз Мелітопольський район - це така військова база, яку окупанти захопили і там намагаються розташуватися, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Рашисти, які бігли з Херсона, сьогодні намагаються окопуватися навколо Мелітополя та Мелітопольського району. Сьогодні вони просто заселяються у села, відбирають будинки, відбирають квартири, заїжджають кадирівці", - сказав Федоров.

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Також, за його словами, вони будують лінії оборони.

"Одну з ліній оборони, яка пролягає вздовж міста Мелітополя з боку Херсона до Запоріжжя, вони називають "лінією вагнерівців", "лінією Пригожина", на яку використовують будівельні матеріали з розібраних меліоративних каналів та наших розграбованих підприємств, заводів", - зазначив міський голова.

Крім того, за його інформацією, російські окупанти заселяються в дитячі садочки, школи і чинять терор.

"Їхні мобіки схожі на бомжів, вони бунтують, п’ють цілими днями і тим самим несуть загрозу для наших мешканців. Що стосується лікарень, то вони обманним шляхом навіть збирають кров наших мешканців. Вчора з лікарні почали масово виписувати цивільних, перестали пускати туди родичів і масово намагаються виписати всіх", - розповів Федоров.

За його словами, це робиться для того, щоб заселяти уже в останню лікарню тимчасово окупованої Запорізької області максимум своїх поранених військових.

Що відбуваєтьсяу Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Мелітопольському районі Запорізької області загарбники змушують місцевих жителів рити окопи.

Раніше мер повідомляв, що в місцеву лікарню привезли більше десяти російських загарбників з травмами різного ступеня тяжкості.

Днями російський Telegram-канал повідомив, що в окупованому місті група мобілізованих росіян влаштувала перестрілку.

Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що зараз російські війська готуються обороняти окуповану частину Запорізької області. Він пояснив, що цей напрямок є ключем до звільнення півдня.

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