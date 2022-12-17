Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 вже відмовляє в обслуговуванні цивільним.

Російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військовослужбовців.

Про це інформує Центр національного спротиву. Зазначається, що одна з лікарень вже розмістила близько сотні росіян.

"Кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведена на обслуговування лікарня в Кремінній", - повідомили у ЦНС.

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За їхніми даними, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним. В грудні медзаклад має остаточно переорієнтуватись на військових. У Центрі додали, що окупанти обрали таку стратегію для усіх лікарень Луганської області.

Ситуація у Луганській області

Як раніше повідомляв УНІАН, до середини листопада ВСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти стягнули в напрямку Кремінської та Сватового тисячі мобілізованих росіян. Він сподівається, що підрозділи ЗСУ в кінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році – деокупувати всю територію Луганської області.

14 грудня стало відомо, що окупанти ведуть підготовку до "оборони" Луганська. Для цього ворог планує використовувати неефективні бетонні конструкції.

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