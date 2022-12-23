Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів.

Цієї доби російські окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші. Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, у Вовчанській громаді горіли гаражі, а внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Поранення отримали 4 працівники районної лікарні - 3 чоловіків та 1 жінка, один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення.

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"Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає. Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без постраждалих. Залишається високою мінна небезпека. У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній", - поінформував Синєгубов.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому російська ракета влучила в лікарню в нещодавно звільненому Куп’янську.

Раніше Росія завдала ударів по Харківській області та обласному центру. Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. В результаті удару окупантів Харків залишився повністю без світла та почалися проблеми зі зв'язком.

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