З Криму росіяни виїжджають по Кримському мосту та використовують поромну переправу.

У Криму російські окупанти пакують речі в тривожному стані та обмірковують можливі варанти відходу. Так прокоментувала поведінку окупантів у Криму начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FreeДом.

Вона підкреслила, що сили оборони України працюють над звільненням територій на півдні, як і на інших ділянках.

"У Криму російські окупанти продовжують упаковувати речі. Вони продовжують усвідомлювати тривожність свого стану, ситуації, і в принципі вивчають карту руху, карту доріг можливих варіантів пересування за поребрик. Оскільки з Криму теж треба вміти вибратися", - сказала Гуменюк.

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За її словами, в основному з Криму росіяни виїжджають по Кримському мосту і використовують поромну переправу.

"І частково сподіваються, що по материковій частині України зможуть проїхати, по тій, яка тимчасово окупована. Але з кожним разом їм все нервовіше і тривожніше. І вони намагаються шукати альтернативні способи", - додала Гуменюк.

Вона зазначила, що окопи, які окупанти нарили вздовж узбережжя і розставлені "зуби дракона" націлені більше на те, щоб утримати їх на півострові, щоб не так швидко бігли звідти.

Ситуація в Криму

Як відомо, російські окупаційні адміністрації вивозять документацію з півострова.

За словами президента Володимира Зеленського, контрнаступ ЗСУ, який очікується з дня на день, певною мірою торкнеться і Крим. Президент упевнений, що окупанти і росіяни, які понаїхали, можуть втекти з півострова ще до приходу українських солдатів.

У квітні глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що українська армія увійде в Криму ще до кінця весни. А міністр оборони Олексій Резніков допустив, що звільнення півострова може відбутися і без бою.

18 травня депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас повідомив, що РФ звозить до Криму іноземних дітей. За його словами, Росія має намір використовувати їх в якості живого щита в ході майбутнього контрнаступу ЗСУ. З цією метою РФ намагається організувати групові тури іноземних дітей до Криму. Зараз у різних країнах світу росіяни намагаються організувати групи дітей для поїздки до Криму на найближчий час. Одним пропонують звичайний відпочинок, іншим – різні культурно-просвітницькі заходи.

Кащюнас стверджує, що під прикриттям музичного конкурсу групи переможців – діти у віці від дванадцяти до тринадцяти років з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Таджикистану, Єгипту, Вірменії та інших країн – запрошують відправитися в Дитячий табір "Артек" в Криму на найближчий час. Організовуються й інші різні заходи.

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