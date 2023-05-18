Росія має намір захиститися від українського наступу в Криму, використавши дітей в якості щита.

Росія має намір використати іноземних дітей в якості живого щита в ході майбутнього контрнаступ ЗСУ. З цією метою РФ намагається організувати групові тури іноземних дітей до Криму. Про це повідомив депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас.

За його словами, зараз у різних країнах світу росіяни намагаються організувати групи дітей для поїздки до Криму на найближчий час. Одним пропонують звичайний відпочинок, іншим – різні культурно-просвітницькі заходи.

Кащюнас стверджує, що під прикриттям музичного конкурсу групи переможців – діти у віці від дванадцяти до тринадцяти років з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Таджикистану, Єгипту, Вірменії та інших країн – запрошують відправитися в дитячий табір "Артек" в Криму на найближчий час. Організовуються й інші різні заходи.

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"Це робиться з двома цілями: звичайно спробувати скласти враження, що Крим нібито є законною частиною РФ і спробувати заперечувати факт окупації, але головна мета поки набагато більш цинічна – привезти якомога більше "живих щитів", дітей – заручників перед майбутньою контрнаступальною операцією української армії, в якій безсумнівно буде задіяний окупований півострів Крим", – заявив литовський депутат.

Кащюнас закликав уряди згаданих та інших країн негайно вжити заходів для захисту своїх громадян і не допустити використання дітей в якості російських заручників у військових цілях.

Український контрнаступ і Крим

За словами президента Зеленського, контрнаступ ЗСУ, який очікується з дня на день, певною мірою торкнеться і Криму. Президент упевнений, що окупанти і росіяни, які понаїхали, можуть втекти з півострова ще до приходу українських солдатів.

У квітні глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що українська армія увійде до Криму ще до кінця весни. А міністр оборони Олексій Резніков допустив, що звільнення півострова може відбутися і без бою.

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