Також колабораційна влада тепер може "законно" відбирати майно та автівки маріупольців.

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують мобілізувати до 10 тис. місцевих жителів.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він попередив, що у місті окупанти можуть відбирати майно та автівки громадян.

Використовуючи введення "військового стану", в окупованому Маріуполі планують розпочати масштабну мобілізацію. За попередніми оцінками, відправити на фронт можуть до 10 тис. чоловіків.

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Також колабораційна влада тепер може "законно" відбирати майно та автівки маріупольців. Залучати жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати. Жителі окупованих міст, розуміючи це, почали масово виїжджати. Серед них – маріупольці.

"Окупанти закрили виїзд у бік Запоріжжя. Тому, нажаль, у маріупольців є лише одна можливість виїхати – через територію РФ. Далі через європейські країни можна повернутися до України. Тут на них чекає підтримка від мережі центрів "ЯМаріуполь". Ми готові їм надати всебічну допомогу", - повідомив Бойченко.

Ситуація у Маріуполі

З початку березня Маріуполь знаходився у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких ховалися мирні люди.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.

У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону більше 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.

Раніше мер міста Вадим Бойченко повідомив, що у Маріуполі лишається понад 100 тис. жителів. В більшій частині міста немає води та світла, опалювальний сезон не зможуть почати.

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