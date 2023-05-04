Так звані "ремонтні роботи" ведуться у найменш постраждалих від бомбардувань кварталах міста.

Окупанти в Сєвєродонецьку зламують квартири місцевих жителів під виглядом ремонтних робіт і грабують їх.

"На теперішній час цей процес продовжується – зламування квартир, нібито розселення, переведення житла у якийсь "резервний фонд". При цьому вже декілька місяців, починаючи десь з листопада минулого року, проводяться фейкові поточні ремонтні роботи з заміною одного-двох вікон, вирізкою систем опалення нібито під заміну. При цьому квартири дійсно зламуються в разі, якщо немає господаря поруч або немає відповідальної особи, якій залишили ключі", - повідомив керівник Сєвєродонецької міської адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо квартира більш-менш приваблива, то заїжджі "ремонтери" зламують двері і виносять все, що там залишилося. Що стосується показових "відновлювальних робіт", які демонструють росіяни, Стрюк повідомив, що так звані "ремонтні роботи" ведуться у декількох кварталах міста, які найменше постраждали від бомбардувань росіян.

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"Насправді що відбувається: завезли велику партію пластикових вікон однакового розміру, яку намагаються розпихати по більш-менш вцілілим квартирам, списати ці кошти і прозвітувати, що ведуться відновлювальні роботи", - сказав очільник ВЦА.

Те саме, за його словами, відбувається і з системами опалення.

"Я не знаю, де вони взяли, але затягли у місто декілька модульних котелень, які підключили до газу в єдиній на все місто гілці газогону, і підключили декілька будинків, де розмістили проживати саму ж окупаційну адміністрацію, наближених колаборантів, які згодилися працювати у них, і військових, які вибрали місто Сєвєродонецьк як тилове", - сказав Стрюк.

За його інформацією наразі в Сєвєродонецьку залишається близько 10 тисяч людей місцевого населення, а приїжджих, ймовірно, вдвічі більше, але ця кількість постійно змінюється.

"Виживають за рахунок соціальних виплат, які проводить окупаційна влада в обмін на отримання російських документів", - додав керівник ВЦА.

Ситуація у Луганській області

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Сєвєродонецької районної Військової адміністрації Романа Власенка, ситуація в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області погіршується з кожним днем. У місті практично не працює каналізація, а також спостерігаються серйозні проблеми з доступом до медичних послуг.

Російські окупанти тероризують жителів Луганської області, які намагаються зателефонувати рідним в Україні. Загарбники блокують в'їзд в деякі населені пункти, у Лисичанськ і Попасну пропускають тільки при наявності реєстрації.

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