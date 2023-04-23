Роман Власенко відзначив погану санітарно-гігієнічну ситуацію та проблеми з медпослугами.

Ситуація в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області погіршується з кожним днем. У місті практично не працює каналізація, а також спостерігаються серйозні проблеми з доступом до медичних послуг.

"Гуманітарна ситуація залишається складною. Люди відчувають нестачу звичайних комунальних послуг, є значною дефіцит води, не вистачає продовольства. Вартість продуктів харчування дуже висока... Практично не працює повністю каналізація, погіршується санітарно-гігієнічна ситуація, є проблеми з доступом до медичних послуг", – розповів голова Сєвєродонецької районної Військової адміністрації Роман Власенко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, місцеві жителі пережили зиму без опалення, а також відсутній мобільний зв'язок і мобільний інтернет. Водночас він вказав, що в тимчасово окупованому місті все ще проживає близько 80 тисяч осіб.

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Ситуація в Луганській області - останні новини

На початку квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Старобільську, який перебуває під російською окупацією, проводять обшуки у людей, яких підозрюють у підтримці України. При цьому мешканців вивозять у невідомому напрямку.

13 квітня бійці ЗСУ повідомили, що окуповані заборонили людям залишати деякі населені пункти і відбирають мобільні телефони.

19 квітня очільника Сєвєродонецького рову Романа Власенка заявив, що окупанти тероризують жителів Луганської області, які намагаються зателефонувати рідним в Україні.

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