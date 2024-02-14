Наразі відомо вже про 7 посраждалих.

Росіяни обстріляли селище Великий Бурлук на Харківщині та влучили у житлові будинки, повідомив у Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Постраждали 7 місцевих цивільних", - інформує він.

За даними Синєгубова, одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.

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"Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу. Усі профільні служби на місці. Інформація оновлюється", - зауважив очільник області.

Як повідомляв УНІАН, Харківщина перебуває під постійними обстрілами росіян.

Зокрема вчора вранці голова ОВА інформував, що в області артилерійських та мінометних обстрілів з боку окупантів за добу зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та ін.

За його даними, внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків, які перебували на сільськогосподарському підприємстві у с. Кирилівка. Крім того, ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній.

Також близько 22:00 ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ. Пошкоджено житловий приватний будинок.

Згодом стало відомо про новий обстріл, який здійснили окупанти 13 лютого близько 11:00. Під ударом була центральна частини Вовчанська (Чугуївський район Харківщини). Внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку, поінформував Синєгубов.

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