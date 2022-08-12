Ворог завдав ударів з "Ураганів" по двох селах Богодухівського району.

Російські військові сьогодні в черговий раз обстріляли Харківську область, в результаті чого один мирний житель загинув, троє, серед яких дитина, отримали поранення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

За даними слідчих, 12 серпня близько 07:30 військовослужбовці РФ обстріляли с.Баранівка Богодухівського району. В результаті обстрілу загинула жінка, чоловік отримав поранення.

Близько 12:30 російська армія продовжила обстрілювати з артилерії Богодухівський район. Під вогнем окупантів опинилося смт Золочів. В результаті обстрілу отримали поранення 13-річний хлопчик і 83-річна жінка. Пошкоджено два житлових будинки.

За попередньою інформацією, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган" з окупованої території.

Ситуація на Харківщині:

Станом на 10 серпня на Харківському напрямку тривали бої на напрямку Байрак-Гусарівка.

На Харківському напрямку були зафіксовані обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементівка, нове, розплідник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П'ятигорське і Шевелівка. З метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої в напрямку Ветеринарне - Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак – Гусарівка.

10 серпня окупанти знову вдарили по Харківщині.

11 серпня 2022 року в Харківській області ЗСУ збили дві крилаті ракети" Калібр", випущені з боку Чорного моря

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