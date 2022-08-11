Це відбулося близько 13:30.

На Харківщині сьогодні знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені російськими окупантами з акваторії Чорного моря.

Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"11 серпня на Харківщині, близько 13:30, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних сил України знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров заявив, що у Чорному морі два надводних кораблі погрожують Україні 16 ракетами типу "Калібр".

Він зазначив, що у Чорному морі розпочинається шторм, тож 10 кораблів та катерів ворожого флоту все щільніше притискаються до кримського узбережжя у віддалених районах.

Вас також можуть зацікавити новини: