Удар завдано по Софіївці. На місці працюють рятувальники.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександ Прокудін повідомив, що російські окупанти щойно завдали удару по деокупованій території регіону.

"Російська армія вдарила з "Градів" по Софіївці Станіславської громади. За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби", - повідомив Прокудін.

Також, за його даними, вчора, 10 липня, противник здійснив 52 обстріли, випустивши по Херсонщині 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, та БПЛА. Зокрема, тільки по Херсону ворог випустив 21 снаряд.

Відео дня

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Троє людей дістали поранення", - розповів посадовець.

Ситуація на Херсонщині - деталі

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини окупанти повертаються до позицій, які були вимушені покинути після підриву дамби Каховської ГЕС. Загарбники посилили обстріли правобережжя, руйнують житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Російське військово-політичне керівництво збільшує кількість пропаганди, спрямованої на місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонської області. Мета ворога полягає в посиленні лояльності людей до окупаційної адміністрації.

Вас також можуть зацікавити новини: