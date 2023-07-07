Свою пропаганду ворог просуває як у друкованих виданнях, так і в підконтрольних окупантам спільнотах месенджерів.

Російське військово-політичне керівництво збільшує кількість пропаганди, спрямованої на місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонської області. Мета ворога полягає в посиленні лояльності людей до окупаційної адміністрації.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, про це свідчить аналіз інформаційного простору окупованій Херсонщині. Свою пропаганду ворог просуває як у друкованих виданнях, так і в підконтрольних окупантам спільнотах месенджерів.

Окупанти поширюють такі наративи:

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"російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону";

"економічний форум в Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонщини та сприятиме тісній інтеграції регіону в РФ";

"російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів з Херсонщини";

"Україна відмовилась від історичного минулого та нехтує славою "дідів".

"Вказані вище тези спрямовані на досягнення впливу та зміну громадської думки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, зокрема на заохочення молоді окупованого регіону до участі в ініційованих Кремлем проєктах, інтеграції до російського соціально-культурного простору, а також вступу до російських або підконтрольних ВНЗ", – йдеться в повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Російські окупанти планують перевести у режим "гарячого" стану енергоблок №4 окупованої Запорізької АЕС, що підвищить ризик катастрофи. Як зауважили в НАЕК "Енергоатом", псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже віддав відповідне розпорядження.

Неспокійно і на окупованій Донеччині. 5 липня у Макіївці пролунав потужний вибух, після чого почадася масштабна пожежа на нафтобазі.

Декількома годинами раніше вибухи прогриміли в окупованій Волновасі Донецької області. РосЗМІ писали про ракетний удар по будівлі "адміністрації", де перебували колаборанти.

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