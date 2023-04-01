Російські окупант з артилерії обстріляли Херсон, внаслідок чого одна людина загинула.
Про це повідомив очільник Офісу преидента Андрій Єрмак. "З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили у приватний будинок - загинула людина на вулиці", - повідомив він.
Крім цього, за повідомленням Херсонської обласної прокуратури, росіяни обстріляли село Козацьке, де також влучили в приватний будинок. мВнаслідок цього четверо людей були поранені.
Остаточна кількість потерпілих уточнюється, обстріли тривають, зазначили в прокуратурі.
Ситуація в Херсонській області
Російські окупанти постійно обстрілюють звільнену територію Херсонщини, знищуючи інфраструктуру, і вбиваючи людей. Так, 31 березня окупанти обстріляли човен з людьми, які намагалися виїхати з окупованої частини Херсонської області. Внаслідок обстрілу, двоє людей зазнали поранень.