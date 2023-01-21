Одна з мін потрапила у житловий будинок, в якому перебував молодий хлопець.

Внаслідок обстрілу прикордонного села на Сумщині поранення дістав 17-річний юнак.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його інформацією, близько 13:00 ворог відкрив вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району. Росіяни ударили із мінометів по селу Студенок.

"10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів. Ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, він повністю знищений. У ньому якраз і був в момент обстрілу 17-річний хлопець", - зазначив Живицький.

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За словами голови ОВА, юнака з численними осколковими пораненнями доставили до лікарні, наразі його життю вже нічого не загрожує.

Ситуація в Сумській області

РФ вже не раз обстрілювала Сумську область, є руйнування, постраждалі та жертви. Зокрема, 19 січня Дмитро Живицький повідомив, що супротивники з мінометів обстріляли Краснопільську громаду, вибухнули вісім мін. Крім того, вороги з безпілотника скинули вибухівку на прикордонні території регіону.

9 січня стало відомо, що росіяни завдали по Сумській області 144 удари.

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