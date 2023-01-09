Протягом дня російські окупанти завдали 144 удари по п'яти громадах Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.
"Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази з мінометів, "Граду" та ствольної артилерії. Загалом було 44 "прильоти". Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб. Миропільська громада: росіяни били з мінометів та артилерії. 42 "прильоти" були на нашій території. Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму", - зазначив Живицький.
Новослобідську громаду, за його словами, окупанти обстріляли з мінометів 120 мм калібру, зафіксовано 11 "прильотів".
По Білопільській громаді, як поінформував Живицький, ворог також бив з мінометів, було 29 "прильотів". Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було - це і врятувало їхні життя.
"Хотінська громада: 18 ворожих мін розірвалися на нашій території. У всіх випадках - без жертв та постраждалих", - розповів Живицький.
Обстріли України
Як повідомляв УНІАН, в Запорізькій області російські загарбники обстріляли місію ООН, яка везла гуманітарну допомогу.
А у Святвечір російська армія атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго.
Крім того, окупанти обстріляли Соледар. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення.