Під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

Протягом дня російські окупанти завдали 144 удари по п'яти громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

"Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази з мінометів, "Граду" та ствольної артилерії. Загалом було 44 "прильоти". Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб. Миропільська громада: росіяни били з мінометів та артилерії. 42 "прильоти" були на нашій території. Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму", - зазначив Живицький.

Відео дня

Новослобідську громаду, за його словами, окупанти обстріляли з мінометів 120 мм калібру, зафіксовано 11 "прильотів".

По Білопільській громаді, як поінформував Живицький, ворог також бив з мінометів, було 29 "прильотів". Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було - це і врятувало їхні життя.

"Хотінська громада: 18 ворожих мін розірвалися на нашій території. У всіх випадках - без жертв та постраждалих", - розповів Живицький.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, в Запорізькій області російські загарбники обстріляли місію ООН, яка везла гуманітарну допомогу.

А у Святвечір російська армія атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго.

Крім того, окупанти обстріляли Соледар. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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