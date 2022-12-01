Він був старшою дитиною в сім'ї.

У Сумській області під час російського обстрілу загинув 15-річний хлопець.

Богдан Дордик навчався у школі №5 у Білопіллі. Хлопчик жив у багатодітній родині, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

Зранку 30 листопада російські загарбники обстріляли Білопілля. В цей час Богдан повертався на велосипеді додому.

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"Буквально за 5 метрів від будинку хлопця і наздогнав ворожий осколок. Неподалік дитини вибухнув один із російських снарядів. Богдан загинув на місці. Шансів вижити у нього не було", - повідомив Живицький.

Хрещена мати хлопця розповіла, що того ранку підліток їхав за молоком.

"Почали бахкать, а він їхав додому. Зовсім трошки він не встиг. Бабуся забрала дітей у погріб, і всі поховалися, а він трохи не встиг", - сказала вона.

Обстріли Сумської області

Як відомо, російські загарбницькі війська систематично обстрілюють Сумщину з різного озброєння.

На початку жовтня окупанти скинули з безпілотника бомбу поблизу людей, які намагалися врятувати жінку від попереднього вибуху.

Вчора голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про загибель підлітка у Білопіллі.

Крім того, окупанти зруйнували місцеву лікарню. Обстріл стався у той час, коли в медзакладі знаходилося багато пацієнтів.

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