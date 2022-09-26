У РФ є задача вийти на адміністративні кордони Донецької області, і загарбники дуже потужно намагаються зараз це зробити.

Ворог здійснює наступальні дії на Донеччині, на інших ділянках продовжується контрнаступ українських Збройних сил.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, фронт неоднорідний - є ділянки, на яких ЗСУ в рамках оборонної операції здійснюють наступальні дії, а є ділянки фронту, де наступає ворог.

Відео дня

"Цей тиждень фактично починається з тих обставин на фронті, які тривали весь попередній тиждень. А саме - ворог був змушений здійснювати оборонні дії в Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях", - акцентувала Маляр.

Заступник міністра оборони зазначила, що ворог здійснює наступальні дії в Донецькій області.

"Натомість ворог здійснював в тому числі і наступальні дії. Епіцентром цих дій була Донецька область, і зараз цей наступ продовжується. Сьогодні у ворога, тобто у РФ, є задача все-таки вийти на адміністративні кордони Донецької області і, власне, вони там дуже потужно намагаються зараз це зробити",- підкреслила Маляр.

Вона додала, що загрози можуть бути не тільки з активних ділянок фронту.

"Так само ми повинні враховувати, що у нас можуть бути загрози не тільки з тих ділянок фронту, які зараз активні, а це величезний дуже фронт. Але й з інших боків, де Росія також може докластися",-сказала Маляр.

Контрнаступ ЗСУ: як Україна "вибиває" ворога зі своєї землі

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Володимир Зеленський заявив, що від початку контрнаступу Збройних сил України у вересні від окупантів вже звільнено близько 9 тис. квадратних кілометрів території нашої держави, близько 400 населених пунктів.

За словами глави держави, такого відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що українці на тимчасово окупованій території допомагають центральній владі. Арестович також заявив, що ЗСУ проводили наступальну операцію силами, яких було набагато менше, ніж у російських загарбників.

25 вересня Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що наразі на багатьох ділянках фронту відбуваються жорсткі бойові дії і на кількох напрямках ЗСУ мають позитивні результати.

"Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів. Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: