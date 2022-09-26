Він наголосив, що події у Росії ніяк не вплинуть на завдання України вибороти свободу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі на багатьох ділянках фронту відбуваються жорсткі бойові дії і на кількох напрямках ЗСУ мають позитивні результати.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів. Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський підкреслив, хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист – політичні чи військові – завдання нашої держави, завдання України, не можуть змінитися.

"Ми воюємо за життя і свободу для всіх українців", - наголосив він.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Володимир Зеленський заявив, що від початку контрнаступу Збройних сил України у вересні від окупантів вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави, близько 400 населених пунктів.

За словами глави держави, такого відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що українці на тимчасово окупованій території допомагають центральній владі.

А раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ проводили наступальну операцію силами, яких було набагато менше, ніж у російських загарбників.

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