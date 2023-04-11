ЗСУ знищують загарбників під час їхнього руху.

Російські війська відходять від лінії зіткннення, щоб максимально забезпечити відстань, недосяжну для українських засобів ураження, заявила в ефірі "Радіо Донбас.Реалії" (проект Радіо Свобода) керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Водночас ЗСУ намагаються цьому запобігати і знищувати окупантів під час їхнього руху. "Але ми намагаємось тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб вони не могли ними скористатись, навіть для відступу на таку велику відстань. Тобто ми відстежуємо їхнє просування, намагаємось припинити їхній рух, зупинити не тільки колони підтяжки техніки і живої сили на передову, так і відступу", – сказала Гуменюк.

Гуменюк підкреслила, що зараз триває "потужний підготовчий етап", на якому ЗСУ нищать потужності військ РФ: склади, скупчення техніки, місця дислокації особового складу.

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"Вони, звісно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими засобами ураження, але виходячи з того, що сезон "бавовни" в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою", - додала Гуменюк.

Війна в Україні - ситуація на півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією бойового зіткнення. Серед них - Времівка Донецької області; Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

Крім того, загарбники не припиняють скидати авіабомби на деокуповані території Херсонської області, вбиваючи цивільних. Так, шість винищувачів Су-35 російської армії ввечері 8 квітня атакували Бериславський район Херсонської області керованими авіаційними бомбами та протирадіолокаційними ракетами Х-31. В результаті авіаудару знищено п'ять складських будівель, стрічкову галерею для транспортування зерна на місцевому елеваторі, понівечено кілька будинків.

Окремо зауважувалось, що росіяни намагаються посилити обстріли правобережжя Херсонщини та акваторії Дніпро-Бузького лиману.

ЗСУ б'ють по окупантах у відповідь. 9 - 10 квітня на цьому напрямку було ліквідовано 38 російських військових та знищено 13 одиниць озброєння та техніки. Зокрема, йдеться, про п’ять човнів окупантів, міномет, три розвідувальних безпілотники "Мавік-3" та чотири одиниці автотехніки. Також українські військові знищили п’ять пунктів боєпостачання та чотири спостережних пункти.

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