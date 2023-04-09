Знищено п'ять складських будівель, обладнання для транспортування зерна на елеваторі, понівечено кілька будинків.

Шість винищувачів Су-35 російської загарбницької армії ввечері 8 квітня атакували Бериславський район Херсонської області керованими авіаційними бомбами та протирадіолокаційними ракетами Х-31.

В результаті авіаудару знищено п'ять складських будівель, стрічкову галерею для транспортування зерна на місцевому елеваторі, понівечено кілька будинків. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Загальну кількість обстрілів за добу російські загарбники збільшили до 75, але їхніми пріоритетними цілями лишаються житлові квартали, соціальні об'єкти, місця скупчення цивільного населення. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, окупанти б'ють по лікарнях, закладах освіти, промислових та сільськогосподарських підприємствах", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні - обстріли Херсонщини

Російські воєнні злочинці регулярно обстрілюють територію Херсонської області різними видами озброєння. Наприклад, 3 квітня окупанти завдали ударів чотирма авіабомбами по підприємству в Бериславі.

6 квітня Росія вчергове вдарила по Херсонщині керованими авіабомбами, внаслідок атаки поранені семеро людей. Три удари ворожої авіації було зафіксовано по Бериславу, два - по Новобериславу та один - по Козацькому.

Раніше в цей же день російські війська завдали удару по селу Зміївка Бериславської громади. Терористи-росіяни скинули вибухівку з безпілотника, поранивши чотирьох мирних жителів.

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