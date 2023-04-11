Протягом дня вони здійснили 28 обстрілів, минулої доби - 72.

Російські загарбники намагаються посилити обстріли правобережжя Херсонщини та акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Про це повідомляється на сторінці оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook. Як зазначається, обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напружено-складною, але контрольованою.

"Ворог намагається збільшити кількість обстрілів правобережжя Херсонщини і акваторії Дніпро-Бузького лиману, продовжуючи тероризувати мирне населення. За минулу добу здійснено 72 обстріли, протягом сьогоднішнього бойового дня – 28", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Як уточнюють військові, за минулу добу російські війська тричі атакували Херсонщину керованими авіаційними бомбами, випущеними з винищувачів Су-35 по Херсонському і Бериславському районах. Внаслідок атак знищено інфраструктуру і сільськогосподарські площі.

"Проте 10 квітня протягом дня з безпілотника окупанти розривною гранатою атакували двох юних романтиків, які, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку", - нагадали в командуванні.

Молода пара отримала важкі поранення і терміново евакуйована військовими до лікарні, їм надають медичну допомогу.

Обстріли Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня російські загарбники атакували човен із двома мирними жителями: 20-річний хлопець та 20-річна дівчина отримали тяжкі поранення.

У обласній військовій адміністрації повідомляли, що лише за ці вихідні війська РФ атакували область 149 разів, використовуючи різні види озброєння.

Крім того, російська армія продовжує завдавити ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Хернсонської області.

6 квітня у оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що загарбники закидають вибухівку просто в скупчення мирних людей.

Вас також можуть зацікавити новини: