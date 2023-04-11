Українські військові знищили п’ять пунктів боєпостачання та чотири спостережних пункти загарбників.

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників. На півдні Сили борони знищили десятки російських окупантів та ворожу техніку.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", за минулу добу, 9 квітня, і протягом сьогоднішнього бойовогодень ліквідовано 38 російських військових та знищено 13 одиниць озброєння та техніки.

Зокрема, йдеться, про п’ять човнів окупантів, міномет, три розвідувальних безпілотники "Мавік-3" та чотири одиниці автотехніки. Також українські військові знищили п’ять пунктів боєпостачання та чотири спостережних пункти.

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Станом на 10 квітня 2023 року з початку вторгнення в Україні ліквідовано 178 820 окупантів. Росіяни також не дорахуються 3637 танків, 2323 безпілотники та тисяч одиниць іншої військової техніки. Ворожа авіація стала меншою на 307 літаків та 292 гелікоптери.

Протягом 10 квітня українська авіація та артилерія потужно вдарили по окупантах. Зокрема, українські воїни "приземлили" російський вертоліт Мі-24 та шість безпілотників різних типів.

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