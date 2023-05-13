Окупанти впевнені, що так вибухи самі собою припиняться.

Після серії вибухів у Луганську окупаційна влада вирішила вимкнути в місті мобільний інтернет - нібито заради безпеки. Про це повідомив ватажок угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник.

"У зв'язку з посиленими обстрілами Луганської Народної Республіки, ухвалено рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету на території республіки", – заявив гауляйтер Луганщини.

Пасічник закликав жителів регіону "поставитися з розумінням" до відсутності нормальних для сучасного світу умов життя. За його словами, мобільний інтернет якимось чином загрожує життю луганських дітей.

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"Найважливіше зараз - зберегти життя і здоров'я людей, особливо життя наших дітей", – заявив терорист.

Ситуація в окупованому Луганську

Вчора під вечір у Луганську пролунали два потужні вибухи. За даними терориста Ігоря Гіркіна, "бавовна" трапилася на заводі радіоелектроніки і нафтосховищі. Кадри, що з'явилися в мережі, говорять про серйозні руйнування на цих об'єктах.

У суботу окупований Луганськ наздогнала нова "бавовна". Пролунали вибухи у старій будівлі "академії МВС". Подробиці поки невідомі, але і на цьому об'єкті спостерігаються значні руйнування.

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