Пропагандистські "есперти" впевнені, що це були саме далекобійні ракети британсько-фрацузького виробництва.

В РФ влаштували істерику через удари по Луганську. Пропагандитські "експерти" впевнені, що ЗСУ застосували далекобійні ракети Storm Shadow.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", версію про застосування Storm Shadow висунув так званий військовий експерт, "підполковник ЛНР" у відставці Андрій Марочко.

"Луганськ знаходиться на відстані понад 135 км від лінії бойового зіткнення, тому боєприпас повинен мати дальність, що перевищує як мінімум цю величину", - сказав Марочко.

Відео дня

Нагадаємо, що окупанти не вперше заявляють про застосування Storm Shadow. Вчора вони заявили, що Україна обстріляла Луганськ двома крилатими ракетами Storm Shadow.

Удари по Луганську

У тимчасово окупованому Луганську день розпочався з ранкових вибухів. Відповідні фото та відео з Луганська розповсюджуються телеграм-каналами. За попередніми даними, великий вибух стався в мікрорайоні "Ювілейний". Під час "прильоту" по Луганську є влучання по старій будівлі Луганської академії внутрішніх справ. На території об'єкта з 2105 року перебували російські військові. Можуть бути загиблі та поранені.

Вчора Луганськ також "накрило" вибухами. Тоді росЗМІ повідомили, що під час удару "постраждав" депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький.

Вас також можуть зацікавити новини: