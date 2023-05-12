Місцеві бойовики без будь-яких доказів пов'язують нові удари з отриманими Україною крилатими ракетами Storm Shadow.

Увечері 12 травня в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Російські ЗМІ уточнюють, що вибухів було два.

Пропагандистське агентство "ТАСС" з посиланням на заяву окупаційної влади стверджує, що, зокрема, було уражено підприємство нібито з виробництва полімерних виробів Poly-Pack.

У мережі опублікували низку фото і відео великого задимлення в одному з районів міста. На відзнятих пропагандистами "RT" кадрах зафіксовано наслідки прильоту по заводу - дах будівлі повністю знищений.

Відео дня

Своєю чергою, терорист Ігор Гіркін заявив, що удари нібито ЗСУ були завдані по заводу радіоелектроніки і нафтосховищі у Луганську.

Місцеві бойовики без будь-яких доказів пов'язують нові удари з отриманими Україною крилатими ракетами Storm Shadow.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Авіація сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу і військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Крім того, сьогодні в битвах знищено майже 200 російських загарбників і 5 польових складів з боєприпасами в районі Бахмута. У ворога, крім бойових втрат, падає морально-психологічний стан і з'являються елементи паніки.

Водночас на півдні протягом 11 травня було ліквідовано 54 російських військових. Українські захисники також знищили дві бойові броньовані машини"Тигр". Це багатоцільовий бронеавтомобіль підвищеної прохідності - армійський всеховик, який росіяни оснащують гарматами і кулеметами.

А ввечері 12 травня 2023 року росіяни самі втратили "пташку". У Джанкойському районі в селі Світле близько 15:42 за місцевим часом розбився російський вертоліт Мі-28. Обидва льотчики загинули.

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