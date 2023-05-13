У тимчасово окупованому місті вже кілька днів "спекотно". Сьогодні вранці там прогриміли нові вибухи.

З'явилися перші кадри наслідків удару по старій академії внутрішніх справ у тимчасово окупованому Луганську.

Відповідними фото та відео "гуляють" по телеграм-каналах. Нагадаємо, що першими про вибухи на території Луганська вранці повідомили місцеві жителі.

Пізніше інформацію про "приліт" по колишній академії МВС поширили росЗМІ. Відповідну дані поки що не підтвердив Генштаб ЗСУ.

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Вранці Луганськ і Маріуполь накрили вибухи

Нагадаємо, що сьогодні вранці про вибухи повідомили не тільки в Луганську, а й на території тимчасово окупованого Маріуполя. У першому випадку росЗМІ уточнили, що є "приліт" по будівлі колишньої академії МВС, де з 2015 року перебувають військові. Не виключалося, що можуть бути "жертви".

Зі свого боку радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив одразу про два вибухи. Один з них пролунав десь з боку зруйнованого заводу "Азовсталь".

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