Тільки з окупованої частини Донецької області хочуть відправити сотню осіб.

Російські загарбники проводять чергову пропагандистську акцію на тимчасово окупованих територіях України. Ворог створює так звані молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області.

"Під об’єктиви відеокамер "добровольців" пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам", - зазначає Центр національного спротиву.

Місцевий колаборант керівник регіональної організації "молода республіка" Сергій Добровольський заявляє, що тільки з ТОТ Донеччини у Росію планується відправити щонайменше сотню молодих українців. Однак він визнає, що виконати план поки що не вдається.

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При цьому, додають у ЦНС, на тимчасово окупованих територіях окупанти проводять не багатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру показують підтримку населення Курської області.

Ситуація на окупованій території

Понад 50 тис. квартир та приватних будинків на окупованій Росією території Донецької і Луганської області потрапили у списки "нічийних". Це житло конфісковують, якщо власники не оформлять російські документи.

Насправді кількість квартир і приватних будинків, які незаконно привласнюють росіяни на українських територіях є значно вища, оскільки названі обсяги стосуються лише публічно визнаних окупаційною владою намірів.

Окупанти продовжують звірствувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Вони почали "приватизувати" житло українців, яке вважають нічийним.

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