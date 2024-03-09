Однак військове командування РФ не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань своєї армії.

Російські окупанти впродовж останніх тижнів покращили свої тактичні можливості. Зокрема, противник використав тактичну несподіванку в районі Авдіївки Донецької області

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, це свідчить про те, що окремі елементи армії РФ могли засвоїти тактичну адаптацію, отриману під час проведення наступу в Україні.

Аналітики наводять заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця. Так, 8 березня росіяни змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста в північно-східні. Машовець наголошує, що противник зміг здійснити перегрупування та тактичний зсув, не давши ЗСУ повною мірою усвідомити ситуацію.

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"Заслуговує на увагу здатність російських військ досягти елементів тактичної несподіванки в такому операційному середовищі практично без маскування. ISW не спостерігала інших останніх помітних інцидентів, коли російські сили досягали або використовували тактичну несподіванку", - пояснюють своє здивування експерти ISW.

На думку аналітиків Інституту, це однак не обов'язково свідчить про наявність якихось ширших можливостей у росіян. Хоча противник показав обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту, широкомасштабні тактичні невдачі по всій Україні свідчать про те, що військове командування РФ не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань своєї армії.

Війна в Україні - останні новини

Впродовж доби найгарячіше у протистоянні з російськими загарбниками було на двох напрямках лінії фронту. Зокрема, на Новопавлівському напрямку російські окупанти намагалися 18 разів прорвати українську оборону, а на Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога.

Як пояснюють самі військові, на Новопавлівському напрямку ворог веде тактичні дії з метою відсунути українські війська від Донецька, у якому концентруються сили ворога, керівництво, склади.

У Міноборони розповіли, що наразі Україна прискорено будує оборонні рубежі на фронті.

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