Обійшлося без жертв, пошкоджено об'єкт інфраструктури та фермерське господарство.

Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни атакували одразу три райони області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський", - повідомив він.

Відео дня

За словами Резніченка, на Дніпровський район загарбники скерували дві крилаті ракети.

"Одну наша ППО збила. Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Люди не постраждали", - повідомив він.

Тим часом, за його словами, Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі.

"По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило", - йдеться у повідомленні.

Резніченко також повідомив, що по Синельниківському району зранку прилетіли кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Вас також можуть зацікавити новини: