У Нікополі виведена з ладу лінія електропередач.

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по двох громадах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

Руйнувань внаслідок атаки зазнали Нікополь та Нікопольський район.

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"Вночі знову було гаряче… Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених. У Нікополі сталася пожежа. Вогонь уже приборкали. У місті понівечені 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач", – інформує голова ОВА.

Були також прильоти у Марганецькій громаді

"Пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу", – сповістив Резніченко.

За словами очільника обласної військової адміністрації, у інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно.

Як писав УНІАН, російські загарбники ледь не щодня завдають ударів по Дніпропетровщині. Значних руйнувань зазнають Нікопольський та Криворізький райони.

Під час одного з нещодавніх обстрілів ворожі снаряди пошкодили у Нікополі 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

1 вересня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд та інші будівлі.

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