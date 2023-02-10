Одна людина отримала незначні поранення

Російські військові терористи під час нічного обстрілу зруйнували енергетичний об'єкт у Криворізькому районі.

Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вночі у нас було обстріляно територію Криворізького району і влучання в енергетичну критичну інфраструктуру. Дуже значні руйнування, до сих пір працюють служби ДСНС щодо ліквідації наслідків. Одна людина отримала незначні поранення, вона знаходиться вдома, її життю нічого не загрожує", - сказав він.

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Атака РФ на Україну 10 лютого

Сьогодні вранці країна-терорист РФ влаштувала чергову ракетну атаку по території України. Цьому передували спроби загарбників вночі атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Зафіксовано приліт в інфраструктурний об'єкт в Хмельницькій області.

Близько 4 ранку Росія почала завдати ударів по низці міст України ракетами. У Харкові загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів. В Запорізькій області лише за одну годину ворожих прильотів пролунали 17 вибухів.

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