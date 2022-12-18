Хлопчик напередодні російської атаки поїхав до бабусі.

Російські окупанти своїми ракетами вбили в Кривому Розі цілу сім'ю. Вижив лише семирічний хлопчик, який під час атаки був у бабусі.

За даними місцевого телеканалу "Рудана", загибле подружжя Олександр та Людмила Корнійчуки, а також їх молодший півторарічний син Тимофій жили в будинку, куди потрапила ракета окупантів. Хлопчика шукали понад 12 годин, але дива не сталося.

Вікторія Корнійчук, яка є родичкою загиблої родини, повідомила, що спочатку з-під завалів дістали Олександра, він був ще живий, але врятувати його не вдалося. Пізніше з-під уламків дістали тіло Людмили.

Відео дня

"Мали ще дуже великі надії, що Тимошка, наш маленький блакитноокий зайчик ... що він залишиться живим. Дуже довго розбирали завали, понад 12 годин дитини шукали. Але ми не втрачали надії. Думали, може він десь під якимось перекриттям, десь глибоко... може, дитина ще жива...", - розповіла жінка.

Зазначається, що загибле подружжя працювало на шахті "Гвардійська" Криворізького залізорудного комбінату, зокрема, Олександр працював прохідником.

Свою квартиру в цьому злощасному будинку сім'я купила рік тому. У перші місяці повномасштабної війни Росії проти України Людмила з дітьми жила в Польщі, але в серпні вони повернулися в Кривий Ріг.

У живих залишився лише семирічний Максим. Хлопчик напередодні російської атаки поїхав до бабусі, де перебуває досі.

"Він ще нічого не знає, але розуміє, що щось сталося. Поки ніхто не наважився йому розповісти. Сказали поки, що батьки в лікарні. А він весь час намагається їм додзвонитися", – підсумувала Вікторія.

Ракетний удар по Кривому Розі - що відомо

16 грудня Росія в черговий раз вдарила ракетами по українських містах, в тому числі і по Кривому Розі. В результаті атаки в постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури.

Ще одна ракета російських окупантів потрапила в багатоповерховий будинок, в результаті загинули чотири людини, в тому числі і півторарічний хлопчик. Також відомо, що 13 осіб отримали поранення, з них четверо дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: