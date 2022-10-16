Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Російські окупанти ввечері знову обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у Telegram начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Знову здійснено обстріл міста Нікополь. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих з'ясовується", - написав він.

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Обстріли Нікополя російськими окупантами: деталі

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 жовтня окупанти влаштували атаку на Нікополь. У місті було пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та кілька офісів.

Вранці 15 жовтня окупанти знову гатили по місту, використовуючи важку артилерію. Внаслідок чого понівечені житлові будинки та адміністративні будівлі.

За даними голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенко, у Нікополі внаслідок ворожих обстрілів вночі та зранку поранено сімох людей. Він додав, що минулося без загиблих.

"Ранковий обстріл вулиць мирного міста був заточений на максимальну шкоду мирним жителям", - наголосив голова РВА.

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