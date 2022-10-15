За словами Подоляка, для дисципліни та бойового духу у окупантів не залишається місця.

Президент РФ Володимир Путін сподівається, що російські окупанти триматимуть Херсон, щоб він зміг "зберегти обличчя".

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter.

"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - зазначив він.

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Війна в Україні: ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", на півдні ЗСУ утримують ініціативу в розвитку подій. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 110 вогневих завдань, українською авіацією завдано 2 удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях.

В той же час, у Херсонській області окупанти спробували завдати авіаційні удари по позиціях ЗСУ, але ворожий гелікоптер було знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Також окупанти продовжують практику вогневих уражень позицій ЗСУ і територіальних громад, що прилеглі до фронту, із застосуванням авіації, ракетно-артилерійського озброєння і мінометів.

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