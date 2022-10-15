Зеленський: робимо все, щоб окупанти відчували, що у них немає перспектив / фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що наразі тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині.

Про це він сказав у своєму відеозверненні наприкінці 234-го дня війни.

"Тривають активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції. Загалом на сході й на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив", - заявив глава держави.

Відео дня

Він наголосив, що хоч би кого Росія не направила воювати проти України, це для них завершиться тільки поразкою.

"Україна обов'язково поверне все своє", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини 

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

У зведенні станом на 18:00 15 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українська авіація за добу нанесла 30 ударів та завдала ворогу значних втрат. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Також стало відомо, що на півдні ЗСУ утримують вогневий контроль та ініціативу в розвитку подій й збили ворожий гелікоптер.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 жовтня серед особового складу орієнтовно склали близько 64 тис. 700 осіб. Також 14 жовтня було знищено, зокрема, ще 16 артилерійських систем ворога.

Українська армія вже звільнила 1 тис. 620 населених пунктів.

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