Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що наразі тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині.
Про це він сказав у своєму відеозверненні наприкінці 234-го дня війни.
"Тривають активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції. Загалом на сході й на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив", - заявив глава держави.
Він наголосив, що хоч би кого Росія не направила воювати проти України, це для них завершиться тільки поразкою.
"Україна обов'язково поверне все своє", - підкреслив Зеленський.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
У зведенні станом на 18:00 15 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українська авіація за добу нанесла 30 ударів та завдала ворогу значних втрат. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.
Також стало відомо, що на півдні ЗСУ утримують вогневий контроль та ініціативу в розвитку подій й збили ворожий гелікоптер.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 жовтня серед особового складу орієнтовно склали близько 64 тис. 700 осіб. Також 14 жовтня було знищено, зокрема, ще 16 артилерійських систем ворога.
Українська армія вже звільнила 1 тис. 620 населених пунктів.