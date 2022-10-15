Глава держави наголосив, що хоч би кого Росія не направила воювати проти України, це для них завершиться тільки поразкою.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що наразі тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині.

Про це він сказав у своєму відеозверненні наприкінці 234-го дня війни.

"Тривають активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції. Загалом на сході й на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив", - заявив глава держави.

Відео дня

Він наголосив, що хоч би кого Росія не направила воювати проти України, це для них завершиться тільки поразкою.

"Україна обов'язково поверне все своє", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

У зведенні станом на 18:00 15 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українська авіація за добу нанесла 30 ударів та завдала ворогу значних втрат. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Також стало відомо, що на півдні ЗСУ утримують вогневий контроль та ініціативу в розвитку подій й збили ворожий гелікоптер.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 жовтня серед особового складу орієнтовно склали близько 64 тис. 700 осіб. Також 14 жовтня було знищено, зокрема, ще 16 артилерійських систем ворога.

Українська армія вже звільнила 1 тис. 620 населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: