На роботу в школи приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти, яким переважно понад 50 років.

На тимчасово окупованій частині Херсонщини у школах введені обов’язкові так звані "кадетські класи", починаючи з першого класу.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00. "В багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов’язкові так звані "кадетські класи", починаючи з першого класу. Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. "Переважно їм понад 50 років. Для легалізації, відповідно до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВНЗ Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Мілітаризація оствіти на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти примушують мешканців окупованих територій віддавати своїх дітей до "кадетських корпусів". За її словами, загарбники роблять це через значні втрати на полі бою.

Обмудсмен з прав людини Дмитро Лубинець повідомляв, що на окупованих територіях з'являються регіональні відділення "юнармії". Там українських дітей вчать ходити строєм та користуватися зброєю.

За даними Центру національного спротиву, Росія підготувала 10-річну програму русифікації української молоді на захоплених територіях. Важливу роль у плані окупантів грає створення мілітарних об’єднань по типу гітлер’югенду в часи нацистської Німеччини.

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