У російській навчальній програмі спотворюють історію.

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники засновують регіональні відділення "юнармії" та готують дітей до вступу добровольчих батальйонів.

Таким чином росіяни налаштовують дітей проти України, повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Викликає хвилювання мілітаризація освіти та російська пропаганда, яка направлена на українських дітей. Адже Росія такими діями "виховує" в неповнолітніх ненависть до рідної держави та бажання мститись за війну, але не росіянам, а Україні. Такі військово-патріотичні рухи були і після окупації Криму, тепер все повторюється на новоокупованих територіях", - повідомив він.

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За словами Лубинця, дітей вчать розбирати зброю, стріляти, носити камуфляжну форму, ходити строєм і не любити Батьківщину. Крім того, у російській навчальній програмі спотворюють історію, говорячи про "важливість" цієї війни і нібито порятунок дітей від України.

Омбудсмен підкреслює, що діти дуже вразливі, адже їх критичне мислення ще і так не до кінця сформоване. До того ж, воєнізований формат виховання має згубний тиск на свідомість дітей, котрі і так постраждали через війну та життя в окупації.

"Ціль окупантів - позбавити дітей можливості виявляти українську ідентичність. Також можна говорити, що такі дії є проявим геноциду та однією з форм примусу до подальшої служби у збройних силах РФ, що свідчить про ще один воєнний злочин росіян та порушення норм Конвенції про права дитини", - підкреслив він.

Діти в окупації

Як відомо, російські окупанти вивозять з окупованих територій не тільки дорослих, а й маленьких українців.

За даними Центру національного опору, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вивезли на територію Росії близько 10 тисяч українських дітей.

Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що з одного із сіл Херсонської області вивезли до Росії 34 дитини. Російські окупанти відмовляються повертати їх батькам.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідів, що дітей у окупованому місті намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд".

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