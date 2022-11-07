На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники засновують регіональні відділення "юнармії" та готують дітей до вступу добровольчих батальйонів.
Таким чином росіяни налаштовують дітей проти України, повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Викликає хвилювання мілітаризація освіти та російська пропаганда, яка направлена на українських дітей. Адже Росія такими діями "виховує" в неповнолітніх ненависть до рідної держави та бажання мститись за війну, але не росіянам, а Україні. Такі військово-патріотичні рухи були і після окупації Криму, тепер все повторюється на новоокупованих територіях", - повідомив він.
За словами Лубинця, дітей вчать розбирати зброю, стріляти, носити камуфляжну форму, ходити строєм і не любити Батьківщину. Крім того, у російській навчальній програмі спотворюють історію, говорячи про "важливість" цієї війни і нібито порятунок дітей від України.
Омбудсмен підкреслює, що діти дуже вразливі, адже їх критичне мислення ще і так не до кінця сформоване. До того ж, воєнізований формат виховання має згубний тиск на свідомість дітей, котрі і так постраждали через війну та життя в окупації.
"Ціль окупантів - позбавити дітей можливості виявляти українську ідентичність. Також можна говорити, що такі дії є проявим геноциду та однією з форм примусу до подальшої служби у збройних силах РФ, що свідчить про ще один воєнний злочин росіян та порушення норм Конвенції про права дитини", - підкреслив він.
Діти в окупації
Як відомо, російські окупанти вивозять з окупованих територій не тільки дорослих, а й маленьких українців.
За даними Центру національного опору, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вивезли на територію Росії близько 10 тисяч українських дітей.
Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що з одного із сіл Херсонської області вивезли до Росії 34 дитини. Російські окупанти відмовляються повертати їх батькам.
Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідів, що дітей у окупованому місті намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд".