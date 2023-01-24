Опитування показало, що молодь на окупованих територіях не підтримує загарбників.

Росія розробила 10-річну програму русифікації молоді на окупованих територіях.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. За їхніми даними, нещодавно російські загарбники провели на півдні опитування, щоб визначити, які зараз настрої серед молоді. Опитування показало, що вони не підтримують російських окупантів. Через це загарбники хочуть активізувати роботу з дітьми.

"Ключову роль в цьому мають стати мілітарні об’єднання по типу гітлер’югенду в часи нацистської Німеччини. Зокрема на ТОТ вже прибув заступник начштабу юнармії Віктор Кауров, який провів зустріч з гауляйтерами Сальдо та Баліцьким", - повідомляють у ЦНС.

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Крім того, у російських школах посилять акцент на ролі Росії в другій світовій війні, а також збільшать виступи "ветеранів сво" та "години патріотизму".

Російська пропаганда у школах

Нагадаємо, що під час окупації російські загарбники та колаборанти забороняють у школах українську мову.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповідав, що загарбники засновують регіональні відділення "юнармії" та готують українських дітей до вступу добровольчих батальйонів.

У Донецькій області окупанти мобілізували та відправили на фронт школяра.

За даними The New York Times, Херсон був центром кампанії РФ з викорінення української ідентичності.

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