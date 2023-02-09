Також у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація щодо вступу в'язнів до складу російських приватних військових компаній.

Російські загарбники розгорнули на тимчасово окупованих територіях України кампанію з примушування батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів.

Про це у Telegram-каналі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Великі втрати в живій силі змушують російських окупантів вживати як довготривалих ідеологічних, так й екстрених заходів для продовження тотальної мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів", - наголосила вона.

Маляр зауважила, що один з таких кадетських корпусів цього року відкрився в місті Старобільську Луганської області.

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"Подібні передбачається відкрити у Скадовському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області", - зазначила представниця міністерства.

Крім того, додала заступниця міністра, на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в'язнів до складу російських приватних військових компаній.

"Приймаються злочинці незалежно від їхніх кримінальних статей, віку, стану здоров'я і статі", - написала Маляр.

Як окупанти утискають цивільних українців

1 лютого у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у Старобільську Луганської області російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до так званого козацько-кадетського корпусу для начебто "правильного патріотичного виховання".

За даними Генштабу, людям, які відмовляються віддавати своїх дітей до цього корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав.

6 лютого у Генштабі зазначили, що у школах тимчасово окупованого Скадовського району Херсонської області російські загарбники створюють кадетські класи з посиленою військовою підготовкою.

Ворог обіцяє, що випускникам цих класів нібито надаватимуться пільги під час вступу на контрактну військову службу до окупаційних військ Росії.

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