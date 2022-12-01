Як зазначив мер міста, це може свідчити про те, що через Мелітополь переміщають військову техніку та боєприпаси.

Російські загарбники вже три дні поспіль глушать мобільний зв’язок у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону, зазвичай таке стається під час перекидання військової техніки та боєприпасів через місто.

"Останні три дні в Мелітополі окупанти регулярно вимикають мобільний зв’язок повністю, глушать його. Це вони зазвичай роблять, коли йде перекидання військової техніки, боєприпасів через місто. Вони вважають, що нашим спецслужбам тоді буде важче дізнаватись про цю інформацію, але це неправда", – акцентував Федоров.

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Також він розповів, що на тимчасово окупованій території Запорізької області надкритична ситуація в медичній сфері, оскільки російські окупанти розмістили практично у всіх лікарнях або військові шпиталі, або казарми.

"Жодна лікарня, окрім мелітопольської, майже не працює на тимчасово окупованій території через те, що окупанти повністю їх захопили під свої шпиталі. Мелітопольська лікарня сьогодні працює, але деякі відділення також окупували загарбники. І сьогодні, наприклад, колишню центральну районну лікарню або дитячу лікарню окупанти повністю контролюють, розміщують там або свої поранених, або використовують як казарми", – підкреслив Федоров.

Він додав, що жителі на тимчасово окупованій території не тільки не можуть отримати медичну допомогу, але навіть не можуть виїхати звідти.

"Наші мешканці страждають і виїхати їм також сьогодні дуже важко. Сьогодні п’ятий день окупанти не випускають чоловіків з тимчасово окупованої території через Василівку", – сказав Федоров.

Ситуація в Мелітополі

27 листопада мер міста Іван Федоров повідомив, що російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі б’ються в агонії. Колаборанти обговорюють план втечі, гауляйтери тероризують медиків, а окупанти будь-яким способом шукають партизан.

За даними Центру національного спротиву, у тимчасово окупованому Мелітополі погіршилась криміногенна ситуація через прибуття до міста російських солдатів, які відійшли з правого берега Дніпра.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України пошкодили залізничний міст поблизу села Старобогданівка Запорізької області (40 км від Мелітополя). Його російські загарбники використовували для доставки озброєння та військової техніки.

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