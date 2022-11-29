З ними не може впоратися навіть окупаційна адміністрація.

У тимчасово окупованому Мелітополі погіршилась криміногенна ситуація через прибуття до міста російських солдатів, які відійшли з правого берега Дніпра.

Після поразки у Херсоні велику кількість окупантів з того напрямку розселили у місті. Вони мають вкрай низьку дисципліну, повідомляють у Центрі національного спротиву

Солдати мародерять у магазинах, влаштовують розбірки й вдаються до зґвалтувань. За даними центру, окупаційне керівництво не може вплинути на ситуацію, навіть "кидаючи порушників на підвал" та погрожуючи їм розстрілами.

Відео дня

"Росіяни продовжують займатись улюбленою справою - вчиняти злочини проти мирного населення. Центр національного спротиву закликає мешканців міста виїхати до підконтрольної Уряду України території. Повернемось додому після деокупації Мелітополя Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.

Що відбувається у Мелітополі

Як відомо, місто перебуває в тимчасовій окупації з 26 лютого. У вересні мер міста Іван Федоров повідомляв, що з Мелітополя виїхало більше половини жителів.

Влітку повідомлялося, що українські партизани порізали горло російському військовослужбовцю, який чіплявся до неповнолітньої дівчини.

Раніше російські Telegram-канали писали, що в окупованому місті 12 мобілізованих росіян влаштували перестрілку у кафе.

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, у Мелітопольському районі можливий дуже швидкий контрнаступ ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: