Окупанти продовжують чинити злочини проти місцевого населення.

Російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі б’ються в агонії. Колаборанти обговорюють план втечі, гауляйтери тероризують медиків, а окупанти будь-яким способом шукають партизан.

Як розказав в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" мелітопольський міський голова Іван Федоров, навіть наративи "панікі нєт" не допомагають місцевим зрадникам: місцеві жителі повідомляють, що колаборанти обговорюють шляхи "евакуації" на Росію.

Крім того, окупанти продовжують чинити злочини проти місцевого населення. Так, мелітопольських медиків змушують звільнитись з українських лікарень і написати заяви про зарахування на роботу до російських.

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"Причиною чергового терору є тотальний спротив наших медпрацівників - вони відмовляються співпрацювати з окупантами", - зазначив Федоров.

За його словами, окупанти завзято рекламують чат-бот, на який спонукають жителів здавати "українських бандитів". За цінну інформацію навіть пропонують 500 тис рублів.

"Проте, по-перше, рашисти самі не раз довели - їхнім обіцянкам вірити не можна. А по-друге, наші своїх не здають", - зазначив Федоров.

Війна в Україні: ситуація в Мелітополі

Як повідомляв Генштаб, в районі Мелітополя ЗСУ завдали ударів по окупантах, в результаті чого ті зазнали чималих втрат.

Як прогнозує політолог, журналіст і офіцер ЗСУ Тарас Березовець, новою великою поразкою РФ може стати або Бахмутський напрямок, або звільнення ЗСУ Мелітополя, який є найбільшим залізничним вузлом на півдні України.

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