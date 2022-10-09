Російські окупанти у Новій Каховці вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму. Так 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Уточнюється, що схожа ситуація спостерігається і в Луганській області: зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.
У Мелітопольському районі Запорізької області під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.
Крім того повідомляється, що з жовтня у Горлівці податкова інспекція РФ розпочала перевірки з рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.
Контрнаступ ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що захисники України звільнили на півдні низку населених пунктів.
6 жовтня бригадний генерал Олексій Громов, який обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу армії України, розповів, що з 1 числа у Херсонській області наші воїни звільнили 29 населених пунктів.