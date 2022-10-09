Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області.

Російські окупанти у Новій Каховці вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму. Так 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Уточнюється, що схожа ситуація спостерігається і в Луганській області: зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

Відео дня

У Мелітопольському районі Запорізької області під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.

Крім того повідомляється, що з жовтня у Горлівці податкова інспекція РФ розпочала перевірки з рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що захисники України звільнили на півдні низку населених пунктів.

6 жовтня бригадний генерал Олексій Громов, який обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу армії України, розповів, що з 1 числа у Херсонській області наші воїни звільнили 29 населених пунктів.

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