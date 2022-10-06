У той же час російські окупанти намагаються контратакувати, щоб відновити втрачені позиції.

Збройні Сили України з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів в Херсонській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів під час онлайн-брифінгу.

"На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ і відновити втрачені позиції. З 1 жовтня 29 населених пунктів взяті під контроль", - підкреслив Громов.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. За минулу добу захисники звільнили ще три населених пункти, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Всього з початку жовтня бійці деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям, заявили в британській розвідці.

Водночас контрнаступ українців у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину, констатували аналітики з Інституту вивчення війни.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння і військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

Через військові поразки росіяни в черговий раз атакували Запоріжжя, вибухи прогриміли і в Хмельницькій області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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