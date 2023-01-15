Ворог атакує цивільну інфраструктуру та об'єкти критичної інфраструктури.

Російські окупанти обстрілюють Херсон. Ворог потрапив до центру реабілітації дітей з інвалідністю - у будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, також російські снаряди впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку. Поки відомо про сімох поранених.

"Херсон знову під масованою атакою рашистів - ворог атакує цивільну інфраструктуру та об'єкти критичної інфраструктури. Російські окупанти обстріляли приміщення Червоного Хреста. Через влучання снарядів сталася пожежа. Зараз над його ліквідацією працюють рятувальники", - зазначив він.

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"Обстріляли рашисти і приватні та багатоквартирні будинки. Атакували і об'єкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства і прилегла територія зазнали руйнувань", - розповів Янушевич.

За даними ОВА, наразі відомо про сім поранених через російські обстріли Херсона, з них один перебуває у важкому стані.

"Всі постраждалі госпіталізовані в медичні установи, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - додав глава ОВА.

Ситуація в Херсоні:

15 січня 2023 року повідомлялося, що за минулу добу російські окупанти 76 разів атакували Херсонську область.

Також стало відомо, що в Херсонській області двоє чоловіків загинули через міну, залишеної російськими окупантами. Мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою.

Також відомо, що російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Вони інвентаризують майно місцевих приватних підприємців з подальшою так званою "націоналізацією".

15 січня 2023 року жителів Херсона попросили не виходити з укриттів. Російські загарбники обстріляли лікарню в Херсоні. Будівля отримала пошкодження.

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